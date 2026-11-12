Не сошли с дистанции: Ратников объяснил тренд на звезд из «нулевых»

Звезды из 90-х и нулевых снова стали востребованы и вернулись на сцену не просто так, на это есть запрос публики, заявил глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников в пресс-центре НСН.

«Откат в 90-е и нулевые происходит не только у нас, просто у нас какие-то вещи сейчас немного заметнее. Вообще в мире последние десять лет я замечаю, что многие международные глобальные промоутеры возвращают в жизни разные сошедшие с дистанции уже имена. Многие артисты из тяжелого рока и не только возвращаются на сцену, потому что нет новых The Rolling Stones, Pink Floyd и так далее. А эта публика все еще активна и требует продолжения банкета. Эмоциональный заряд нужен человеку каждый день, как еда, сон. Конечно, есть другие факторы, которые влияют на нашу жизнь. Текущая ситуация в мире достаточно гнетущая. Плюс влияют релоканты, контента стало меньше, поэтому хороши и к месту те имена, которые сошли с дистанции какое-то время назад. Они чувствуют, что есть запрос опять на это. Я не считаю, что это плохо, наши хиты из прошлого во многом лучше многих нынешних хитов», - рассказал он.

Подготовка к новогоднему корпоративному сезону в России уже набирает обороты. В этом году одним из заметных трендов становится возвращение интереса к артистам, которые были на пике популярности в 1990-е и 2000-е годы. Компании всё чаще хотят видеть на своих праздничных мероприятиях исполнителей, чьи хиты знакомы нескольким поколениям слушателей. Шура, Татьяна Буланова, группы «Комбинация», «Тату» и «140 ударов в минуту» вновь оказываются в центре внимания заказчиков.

По данным представителей музыкальной индустрии, в числе наиболее востребованных артистов предстоящего новогоднего сезона также Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Надежда Кадышева, Стас Михайлов и Татьяна Куртукова. При этом именно исполнители 90-х и нулевых годов демонстрируют новую волну популярности. Эксперты связывают это с ностальгией по знакомой музыке, возвращением интереса к культуре прошлых десятилетий и желанием компаний создать на празднике атмосферу общего веселья.

