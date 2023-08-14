«Красноречивое задымление»: Зеленский признался в атаке на Крымский мост

ВАРВАРЫ И КРАСНОРЕЧИЕ

Очередная история с атакой на Крымский мост произошла в субботу, 12 августа. По данным российской стороны, Украина пыталась атаковать его ракетами С-200, переделанными в ударный вариант, при этом обе ракеты сбила ПВО, движение транспорта по мосту продолжается, о пострадавших также не сообщалось. Пользователей соцсетей взбудоражили клубы белого дыма рядом с мостом, появившиеся около часа дня. Однако крымские власти объяснили, что это дымовая завеса, поставленная российскими спецслужбами на фоне новых атак Киева.

Выждав полтора дня, Зеленский подтвердил причастность Украины к этому инциденту. В ночь на понедельник он записал видеообращение, в котором заверил, что украинские войска ежедневно отвечают на действия России. В качестве примера украинский лидер указал на «очень красноречивое задымление на Крымском мосту».

При этом третья попытка Украины атаковать Крымский мост оказалась менее успешной, чем взрывы в октябре 2022-го и июле 2023-го. Тем не менее, в Москве уже пообещали ответ на «варварскую акцию».

«Крымский мост является объектом сугубо гражданской инфраструктуры, нападения на который недопустимы. Он подвергается таким атакам с осени прошлого года. Они, в том числе, приводили к гибели мирных граждан. Таким образом, ВСУ пытаются с помощью недостойных террористических методов отыграться на гражданских объектах и мирных жителях», - возмутилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

После июльской атаки Крымского моста надводными беспилотниками Россия вышла из зерновой сделки и нанесла «удары возмездия» по украинским портам. Так что, вполне возможно, что над Украиной скоро вновь завоют сирены.

Их предвестником по традиции должен выступить зампред Совбеза Дмитрий Медведев, пока не прокомментировавший новую атаку и не обновлявший Telegram с пятничного поста о «зомби из страны 404», камикадзе, мясокомбинате и американской «геронтократической элите».