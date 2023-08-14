«Красноречивое задымление»: Зеленский признался в атаке на Крымский мост
Выждав паузу, Зеленский решил взять ответственность за дым, выпущенный российскими спецслужбами, в Москве обещали ответ на варварство, а туристы продолжают ехать в Крым.
Подводя итоги выходных, Киев подтвердил причастность к новым атакам на Крымский мост с использованием ракет С-200. Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением, в котором похвастался на весь мир «красноречивым задымлением».
При этом в Минобороны РФ говорили, что именно Россия устроила «дымовую завесу». Об этом украинский лидер не упомянул, как и о том, что обе украинских ракеты были сбиты.
ВАРВАРЫ И КРАСНОРЕЧИЕ
Очередная история с атакой на Крымский мост произошла в субботу, 12 августа. По данным российской стороны, Украина пыталась атаковать его ракетами С-200, переделанными в ударный вариант, при этом обе ракеты сбила ПВО, движение транспорта по мосту продолжается, о пострадавших также не сообщалось. Пользователей соцсетей взбудоражили клубы белого дыма рядом с мостом, появившиеся около часа дня. Однако крымские власти объяснили, что это дымовая завеса, поставленная российскими спецслужбами на фоне новых атак Киева.
Выждав полтора дня, Зеленский подтвердил причастность Украины к этому инциденту. В ночь на понедельник он записал видеообращение, в котором заверил, что украинские войска ежедневно отвечают на действия России. В качестве примера украинский лидер указал на «очень красноречивое задымление на Крымском мосту».
При этом третья попытка Украины атаковать Крымский мост оказалась менее успешной, чем взрывы в октябре 2022-го и июле 2023-го. Тем не менее, в Москве уже пообещали ответ на «варварскую акцию».
«Крымский мост является объектом сугубо гражданской инфраструктуры, нападения на который недопустимы. Он подвергается таким атакам с осени прошлого года. Они, в том числе, приводили к гибели мирных граждан. Таким образом, ВСУ пытаются с помощью недостойных террористических методов отыграться на гражданских объектах и мирных жителях», - возмутилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
После июльской атаки Крымского моста надводными беспилотниками Россия вышла из зерновой сделки и нанесла «удары возмездия» по украинским портам. Так что, вполне возможно, что над Украиной скоро вновь завоют сирены.
Их предвестником по традиции должен выступить зампред Совбеза Дмитрий Медведев, пока не прокомментировавший новую атаку и не обновлявший Telegram с пятничного поста о «зомби из страны 404», камикадзе, мясокомбинате и американской «геронтократической элите».
ПРИЧАСТНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Несмотря на жесткие ответы России, Украина подтвердила причастность к предыдущим атакам на Крымский мост.
«Наши военные ставят под сомнение неприкосновенность многих объектов, которые в России считались защищенными на 100%. Это и Крымский мост, о котором говорили непосредственно представители Службы безопасности, принимавшие участие в первом и втором случае», — говорил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
При этом американский журналист Сеймур Херш указывал на причастность к двум предыдущим атакам Крымского моста США.
«Конечно, это были наши технологии», — процитировал Херш слова анонимного высокопоставленного чиновника. По его словам, «роль администрации Байдена в обеих атаках была жизненно важной».
На фоне крымских аппетитов Украины, местные власти заявляют, что туристам в Крыму ничего не угрожает.
«Атаки идут постоянно, но мы как мирное население этого не замечаем. Полноценно работают РДО, ПВО и так далее. Туристам опасаться нечего: атаки идут, скорее всего, на военные объекты… Туристы сейчас в безопасности, им беспокоиться не о чем. Если что-то и происходит, то у военных объектов», - сказал на пресс-конференции в НСН член Общественной палаты Республики Крым Олег Кузнецов.
При этом он признался, что не понимает, зачем Украина атакует Крымский мост, поскольку военная техника по нему не перемещается и это в большей степени «туристическая артерия».
Со своей стороны, депутат Госдумы Александр Спиридонов говорил на пресс-конференции НСН после июльской атаки на мост, что у России хватает средств для его защиты.
«Средства борьбы есть, в каком виде они у нас были применены – это закрытая информация, и разглашать ее не надо… Но, значит, где-то были просветы в этой линии обороны, которые иностранная разведка вскрыла. Чтобы уберечься от подобных терактов, должна быть эшелонированная система обороны. У нас в этом районе должны постоянно курсировать сторожевые корабли со средствами борьбы против морских целей. У нас должна работать морская авиация, которая обнаруживает аппараты и на воде, и под водой. Кроме того, должны устанавливаться специальные противодиверсионные стальные сети, через которые беспилотники просто не смогут пройти», - объяснял депутат.
Как показала атака 12 августа, ракеты С-200 не стали проблемой для защитников Крымского моста.
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