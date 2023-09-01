В США призвали изолировать Крым, разрушив Крымский мост

По его словам, речь идет не о том, чтобы «отбросить русских назад», но о решающем участке местности. Для этого необходимо предоставить Киеву достаточного количества оружия дальнего действия, чтобы Крым стал непригоден для российского военно-морского флота и российских Военно-воздушных сил. При этом Ходжес считает, что разрушение моста полностью изменит правила игры.

Главной целью контрнаступления Украины будет стремление перерезать сухопутный коридор на полуостров.

Ранее в Госдуме заявили, что Попытки украинской армии высадиться на территории Крыма обречены на провал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

