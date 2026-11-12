«Это тупик!»: Почему в случае Лерчек помилование почти невозможно
Валерия Чекалина хочет помилования, чтобы выехать за рубеж на лечение, но она не сможет это сделать из-за штрафа, заявил НСН Игорь Трунов.
Шансы блогера Лерчек на помилование равны 1%, и то при условии, что она погасит штраф в размере 763 миллиона рублей. Об этом НСН рассказал президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов.
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании, пишет ТАСС со ссылкой на одного из ее адвокатов Константина Третьякова. Напомним, что уголовное дело Чекалиной связано с обвинением в незаконном выводе за рубеж более 251,5 млн руб. с использованием документов с недостоверными сведениями о назначении платежей. Блогер вину не признала. Также у нее диагностирован рак желудка 4 стадии. Трунов рассказал, какова статистика помилований.
«Действующий порядок регламентирован указом президента от 2020 года №787. Подается ходатайство на имя президента в орган, исполняющий наказание, или в территориальный орган ФСИН. После этого он передается в региональную комиссию по вопросам помилования. Потом передается главе субъекта РФ, а потом президенту РФ на окончательное решение. Но в исключительных случаях президент может принять решение и без участия иных органов госвласти. За 2025 год 52 человека обратилось за помилованием, и только 13 из них было рекомендовано к помилованию. При этом президент помиловал только одного человека — он был инвалид третьей группы и осужден на 8 лет за коррупцию. Поэтому положительные решения крайне редки», — рассказал он.
При этом Трунов раскрыл, что в случае с Лерчек шансы на помилования крайне малы, так как срок у нее условный, и при этом ей назначен большой штраф, который президент не может отменить.
«С одной стороны, существуют серьезные гуманитарные основания для помилования. Прежде всего, Лерчек диагностировали рак желудка четвертой стадии. Ну, и апеллируют к тому, что требуется зарубежное лечение. И плюс наличие несовершеннолетних детей. При этом ей дали 5 лет колонии условно, но параллельно ей назначен исключительно крупный штраф — 763 миллиона рублей. Поэтому выпускать на свободу некого. Но в данной ситуации помилование — это не оправдание, а милосердие, поэтому освобождение от условного лишения свободы возможно, но освобождение от штрафа не входит в сферу помилования. Штраф подразумевает невозможность выехать за рубеж. Поэтому ситуация тупиковая. Может быть, она выплатит штраф, и тогда это помилование возможно. Но шансы составляют 1% при условии выплаты штрафа», — указал он.
Ранее адвокат блогера Константин Третьяков заявил, что для выплаты назначенного судом штрафа на 763 млн рублей ей потребуется около тысячелетия, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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