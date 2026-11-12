Шансы блогера Лерчек на помилование равны 1%, и то при условии, что она погасит штраф в размере 763 миллиона рублей. Об этом НСН рассказал президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов.

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании, пишет ТАСС со ссылкой на одного из ее адвокатов Константина Третьякова. Напомним, что уголовное дело Чекалиной связано с обвинением в незаконном выводе за рубеж более 251,5 млн руб. с использованием документов с недостоверными сведениями о назначении платежей. Блогер вину не признала. Также у нее диагностирован рак желудка 4 стадии. Трунов рассказал, какова статистика помилований.

«Действующий порядок регламентирован указом президента от 2020 года №787. Подается ходатайство на имя президента в орган, исполняющий наказание, или в территориальный орган ФСИН. После этого он передается в региональную комиссию по вопросам помилования. Потом передается главе субъекта РФ, а потом президенту РФ на окончательное решение. Но в исключительных случаях президент может принять решение и без участия иных органов госвласти. За 2025 год 52 человека обратилось за помилованием, и только 13 из них было рекомендовано к помилованию. При этом президент помиловал только одного человека — он был инвалид третьей группы и осужден на 8 лет за коррупцию. Поэтому положительные решения крайне редки», — рассказал он.