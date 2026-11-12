Шадаев: В «белый список» включили 900 веб-ресурсов

Почти тысячу веб-ресурсов внесли в «белый список» сервисов. Об этом рассказал глава Минцифры Максут Шадаев, передает ТАСС.

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По словам министра, в перечень попали 900 ресурсов. В то же время Шадаев подчеркнул, что «белый список» не может быть бесконечным.

Ранее директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова заявила НСН, что «белые списки» могут стать не нужны при успешной реализации проекта «Антифрод 2.0», в рамках которого предполагается создание технологии более точечного отключения интернета.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Астахов
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