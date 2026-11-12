Шадаев: В «белый список» включили 900 веб-ресурсов

По словам министра, в перечень попали 900 ресурсов. В то же время Шадаев подчеркнул, что «белый список» не может быть бесконечным.

Ранее директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова заявила НСН, что «белые списки» могут стать не нужны при успешной реализации проекта «Антифрод 2.0», в рамках которого предполагается создание технологии более точечного отключения интернета.

