«Во все тяжкие»: Климов связал удар по Крымскому мосту со сдерживанием России

Ранее журналист Сеймур Херш со ссылкой на чиновника из США заявил, что администрация президента Джо Байдена играла решающую роль в обеих атаках на Крымский мост. Он отметил, что при атаке применялись американские технологии. По словам Херша, стратегия США заключается в том, что президент Украины Владимир Зеленский может «делать все, что захочет». Климов отметил, что Зеленский лишь «марионетка».

«У нас никто не сомневается, что США там задействованы полностью. Другое дело, отдавались ли эти команды детально из Белого дома или это делали люди, которых для такого рода целей Белый дом нанял. Это не для того, чтобы позволять Зеленскому делать все, что он хочет… А для того, чтобы сдерживать нас максимально широко и по всем направлениям. Зеленский просто марионетка. Американцы с 2017 года в соответствии со своим законом сдерживают РФ всеми имеющимися возможностями. Сейчас они пошли во все тяжкие, используя для этого киевский режим», - сказал Климов.

Он отметил, что Россия принимает ответные меры, однако их инструментарий гораздо шире. Сенатор указал, что на сегодняшний день политика России очень сдержанная.

«Те меры, которые надо применять, уже применяются. При этом инструментарий у нас гораздо шире, чем он применяется. Наша политика очень сдержанная. Мы действительно отвечаем, но это именно ответные действия. Сами мы эту агрессию не разгоняем. Все началось с агрессии против нас», - резюмировал Климов.