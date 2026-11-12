Греф: Сбербанк хочет продать свои склады маркетплейсам

«У нас было огромное количество складов, которые генерировали нам убыток. Ситуация со складами в данном случае нам помогла», - отметил Греф.

По его словам, Сбербанк намерен на конец года выйти на передачу и продажу маркетплейсам «100% ненужных складов».

Ранее стало известно, что банк приступил к тестированию роботов-курьеров на базе четвероногих робопсов.

