Греф: Сбербанк хочет продать свои склады маркетплейсам
12 ноября 202612:22
Юлия Савченко
Сбербанк до конца 2026 года хочет продать свои склады маркетплейсам. Об этом рассказал глава организации Герман Греф, пишет РИА Новости.
«У нас было огромное количество складов, которые генерировали нам убыток. Ситуация со складами в данном случае нам помогла», - отметил Греф.
По его словам, Сбербанк намерен на конец года выйти на передачу и продажу маркетплейсам «100% ненужных складов».
Ранее стало известно, что банк приступил к тестированию роботов-курьеров на базе четвероногих робопсов.
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