Глава СБУ Малюк: СБУ готовилась к теракту на Крымском мосту с весны 2022 года

По его словам, украинская сторона планировала подорвать Крымский мост с весны прошлого года. При этом рассматривались разные варианты, но выбор СБУ пал на фуру со взрывчаткой.

Малюк подчеркнул, что для теракта использовались накачанные смесью гексогена металлические цилиндры-сердечники, которые обмотали целлофановой пленкой, что и скрыло содержимой от сканеров на таможне.

Ранее в Минобороны России рассказали о пресечении попытки Украины совершить террористическую атаку с помощью беспилотника самолетного типа по объектам на территории Москвы и Подмосковья, передает «Радиоточка НСН».

