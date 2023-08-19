Глава СБУ Малюк: СБУ готовилась к теракту на Крымском мосту с весны 2022 года
Руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк признал, что лично разрабатывал первый теракт на Крымском мосту. Об этом он заявил в интервью украинскому изданию «Новое время».
По его словам, украинская сторона планировала подорвать Крымский мост с весны прошлого года. При этом рассматривались разные варианты, но выбор СБУ пал на фуру со взрывчаткой.
Малюк подчеркнул, что для теракта использовались накачанные смесью гексогена металлические цилиндры-сердечники, которые обмотали целлофановой пленкой, что и скрыло содержимой от сканеров на таможне.
Ранее в Минобороны России рассказали о пресечении попытки Украины совершить террористическую атаку с помощью беспилотника самолетного типа по объектам на территории Москвы и Подмосковья, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru