Оперштаб: Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта, сообщили в оперштабе.

«Просто смешно!»: Зампред Госсовета Крыма о словах Подоляка о разрухе в регионе

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что западные страны согласовали удары Украины по Крыму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

После депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев выразил мнение, что заявление о том, что Запад согласовали Киеву удары по Крыму, являются фашистским.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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