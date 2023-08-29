Оперштаб: Движение по Крымскому мосту временно перекрыли
29 августа 202311:11
На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта, сообщили в оперштабе.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что западные страны согласовали удары Украины по Крыму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
После депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев выразил мнение, что заявление о том, что Запад согласовали Киеву удары по Крыму, являются фашистским.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru