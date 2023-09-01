В России оставили без внимания призыв американского генерала изолировать Крым

Призыв экс-командующего американского армией в Европе генерала Бена Ходжеса изолировать Крымский полуостров, чтобы сделать его непригодным для ВМФ и ВВС России, недостоин внимания. Об этом порталу Lenta.ru заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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Напомним, Ходжес призывал разрушить Крымский мост, обеспечив для этого ВСУ достаточным количеством оружия дальнего действия. Также он назвал главной целью контрнаступления Украины стремление перерезать сухопутный коридор на полуостров.

Ранее сообщалось, что провал контрнаступления ВСУ доказал неспособность Киева захватить Крым. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/Aksenov82
ТЕГИ:Алексей ЧепаСШАРоссияКрым

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