Единение и патриотизм: Зарубежных артистов перестали приглашать на корпоративы
Эдуард Ратников заявил НСН, что сегодня запрос идет в основном на отечественного артиста, даже больше на патриотический формат.
Сегодня зарубежные артисты перестали быть «желанными» на новогодних корпоративах в России, хотя есть возможность их сюда привезти, заявил глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников в пресс-центре НСН.
«Зарубежные артисты на корпоративах сегодня не являются горячим желанным пирожком, каким они являлись до 2022 года. Сегодня запрос идет в основном на отечественного артиста, даже больше на патриотического. Многие наши коллеги, партнеры не испытывают морального права гулять, развлекаться в это непростое время. Если уж что-то люди отмечают, свое единение путем корпоративного мероприятия, то это происходит с нашими отечественными артистами в приоритете», - рассказал он.
Сегодня гонорар артиста – это не окончательная сумма, зачастую райдер может быть даже выше, заявил основатель платформы TopHit Игорь Краев в пресс-центре НСН.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Раньше считалось странным»: Продюсер заявил о спросе на кавер-группы
- Не выдерживают: Почему производство товарного молока в России встало на паузу
- СМИ: В Астане из окна жилого дома выкинули чемоданы с долларами
- Набиуллина назвала текущую ключевую ставку ЦБ оправданной
- «Роскосмос» начал компоновку составных частей для лунной АЭС
- Ратников объяснил, как шоу-программы в России вышли на новый уровень
- Стубб допустил переговоры РФ, США, Украины и Европы в ближайшие недели
- Кроме Канье Уэста: Каких зарубежных артистов могут «привезти» в Россию
- ЕС введет новые антироссийские санкции 16 ноября
- Единение и патриотизм: Зарубежных артистов перестали приглашать на корпоративы