Единение и патриотизм: Зарубежных артистов перестали приглашать на корпоративы

Сегодня зарубежные артисты перестали быть «желанными» на новогодних корпоративах в России, хотя есть возможность их сюда привезти, заявил глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников в пресс-центре НСН.

«Зарубежные артисты на корпоративах сегодня не являются горячим желанным пирожком, каким они являлись до 2022 года. Сегодня запрос идет в основном на отечественного артиста, даже больше на патриотического. Многие наши коллеги, партнеры не испытывают морального права гулять, развлекаться в это непростое время. Если уж что-то люди отмечают, свое единение путем корпоративного мероприятия, то это происходит с нашими отечественными артистами в приоритете», - рассказал он.

Сегодня гонорар артиста – это не окончательная сумма, зачастую райдер может быть даже выше, заявил основатель платформы TopHit Игорь Краев в пресс-центре НСН.

