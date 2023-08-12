МИД России пообещал ответ на диверсии Киева на Крымском мосту

Российское Министерство иностранных дел вступило с решительным осуждением диверсий Киева на Крымском мосту в связи с тем, что сооружение является объектом гражданском инфраструктуры и нападения на него недопустимы. Об заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Ее позиция опубликована на официальном сайте ведомства 12 августа, в субботу.

По словам Захаровой, подобные атаки Киевского режима позволяют международной общественности убедиться в истинной сущности властей Украины.

«Таким варварским акциям не может быть оправдания, и они не останутся без ответа», — подчеркнула официальный представитель МИД России.

Ранее в субботу силы противовоздушной обороны (ПВО) Рф сбили три украинские ракеты над Керченским проливом. Движение по Крымскому мосту в связи с атаками закрыто второй раз за день. Сооружение скрыто за дымовой завесой, , пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Крымский МостДиверсияМИД РФМария Захарова

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