ЕС введет новые антироссийские санкции 16 ноября
12 ноября 202612:40
Юлия Савченко
Евросоюз намерен ввести новые санкции в отношении России 16 ноября. Об этом сообщил министр-делегат по делам Европы при министерстве иностранных дел Франции Бенжамен Аддад.
«В понедельник мы примем новые санкции против России», - приводит его слова ТАСС.
По словам Аддада, в черные списки могут попасть 150 граждан и 50 банков. Большая часть из них была предложена Парижем.
Между тем Канада расширила ограничения в отношении России, в санкционный список включили еще 24 гражданина и 38 организаций.
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