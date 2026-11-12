ЕС введет новые антироссийские санкции 16 ноября

Евросоюз намерен ввести новые санкции в отношении России 16 ноября. Об этом сообщил министр-делегат по делам Европы при министерстве иностранных дел Франции Бенжамен Аддад.

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«В понедельник мы примем новые санкции против России», - приводит его слова ТАСС.

По словам Аддада, в черные списки могут попасть 150 граждан и 50 банков. Большая часть из них была предложена Парижем.

Между тем Канада расширила ограничения в отношении России, в санкционный список включили еще 24 гражданина и 38 организаций.

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ФОТО: РИА Новости
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