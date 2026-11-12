Райдер на миллионы: Сколько получат звезды за новогодние корпоративы

Сегодня гонорар артиста – это не окончательная сумма, зачастую райдер может быть даже выше, заявил основатель платформы TopHit Игорь Краев в пресс-центре НСН.

«Если берем гонорар топового артиста, например, Zivert он может быть на уровне 8 миллионов рублей. Это нормальная сумма для 29 декабря на 45 минут. Это гонорар артиста, а есть еще бытовой райдер и технический райдер. Бывает, что версия технического райдера стоит дороже, чем гонорар артиста – порядка 12 миллионов. Поэтому гонорары Кадышевой и Булановой вряд ли сильно отличаются. Конечно, расходы растут у всех, гонорарная часть выросла в среднем на 20%, все крутятся как могут, экономят тоже – на чем могут», - отметил он.

Подготовка к новогоднему корпоративному сезону в России уже набирает обороты. В этом году одним из заметных трендов становится возвращение интереса к артистам, которые были на пике популярности в 1990-е и 2000-е годы. Компании всё чаще хотят видеть на своих праздничных мероприятиях исполнителей, чьи хиты знакомы нескольким поколениям слушателей. Шура, Татьяна Буланова, группы «Комбинация», «Тату» и «140 ударов в минуту» вновь оказываются в центре внимания заказчиков.

По данным представителей музыкальной индустрии, в числе наиболее востребованных артистов предстоящего новогоднего сезона также Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Надежда Кадышева, Стас Михайлов и Татьяна Куртукова. При этом именно исполнители 90-х и нулевых годов демонстрируют новую волну популярности. Эксперты связывают это с ностальгией по знакомой музыке, возвращением интереса к культуре прошлых десятилетий и желанием компаний создать на празднике атмосферу общего веселья.

