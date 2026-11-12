Из России выдворили более 143 тысяч мигрантов
Более 143 тысяч мигрантов выдворили из России в январе-сентябре 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат Совета безопасности.
Количество административно выдворенных составило 143,1 тысячи. Оно втрое превысило уровень за аналогичный период 2025 года, отмечает RT.
За указанный период в отношении иностранных граждан составили 1,8 млн протоколов об административных правонарушениях.
Ранее замглавы МВД, начальник Миграционной службы Андрей Кикоть рассказал, что из России были выдворены около 100 тысяч иностранных граждан.
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