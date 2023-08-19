Поставили на «повтор». Украина в очередной раз призналась в подготовке атак на Крымский мост
Украинские силовики снова признаются, что подготовили теракт на Крымском мосту 8 октября 2023 года. Теперь о своей личной роли заявил глава СБУ.
Руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк признал, что лично разрабатывал первый теракт на Крымском мосту. Об этом он заявил в интервью украинскому изданию «Новое время». По его словам, украинская сторона планировала подорвать Крымский мост с весны прошлого года. При этом рассматривались разные варианты, но выбор СБУ пал на фуру со взрывчаткой.
Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк уже заявлял, что теракт на Крымском мосту в 2022 году является результатом украинской «спецоперации», сообщает «РБК-Украина».
«Много разных специальных операций. Про часть из них мы сможем говорить после победы, про отдельные из них мы вообще не будем говорить… Это одна из наших реализаций, а именно: разрушение Крымского моста 8 октября прошлого года», — заявил Малюк.
Очередная история с атакой на Крымский мост произошла в субботу, 12 августа. По данным российской стороны, Украина пыталась атаковать его ракетами С-200, переделанными в ударный вариант, при этом обе ракеты сбила ПВО, движение транспорта по мосту продолжается, о пострадавших также не сообщалось.
Служба безопасности Украины передала телеканалу CNN видеозапись атаки на Крымский мост в июле текущего года.
Глава СБУ Василий Малюк в беседе с каналом признал, что Киев стоит за обеими атаками на переправу (в октябре 2022 года и летом 2023-го). По его словам, второй удар был нанесен морскими беспилотниками.
На опубликованных CNN кадрах показан экран пилота перед тем, как дрон Sea Baby доставил взрывчатку к одной из опор Крымского моста. Также СБУ обнародовала видео с моментом удара по дорожному участку переправы и атакой с противоположного направления по железнодорожному участку моста.
За полетом украинских беспилотников, которые атаковали Крымские мост, могли наблюдать США через свои аппараты, находящиеся в воздушном пространстве, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на военного обозревателя, полковника в отставке Виктора Литовкина.
По его словам, движение морского аппарата снял другой беспилотник. Эксперт считает, что CNN обнародовал видео атаки, так как на Западе пытаются поменять повестку, состоящую из неудач украинский армии на фронте, чтобы компенсировать это.
«Надо, чтоб мир содрогнулся от восторга украинских побед», — заявил обозреватель.
Выждав полтора дня, Зеленский подтвердил причастность Украины к этому инциденту. В ночь на понедельник он записал видеообращение, в котором заверил, что украинские войска ежедневно отвечают на действия России. В качестве примера украинский лидер указал на «очень красноречивое задымление на Крымском мосту».
Депутат Госдумы Александр Спиридонов говорил на пресс-конференции НСН после июльской атаки на мост, что у России хватает средств для его защиты.
«Средства борьбы есть, в каком виде они у нас были применены – это закрытая информация, и разглашать ее не надо… Но, значит, где-то были просветы в этой линии обороны, которые иностранная разведка вскрыла. Чтобы уберечься от подобных терактов, должна быть эшелонированная система обороны. У нас в этом районе должны постоянно курсировать сторожевые корабли со средствами борьбы против морских целей. У нас должна работать морская авиация, которая обнаруживает аппараты и на воде, и под водой. Кроме того, должны устанавливаться специальные противодиверсионные стальные сети, через которые беспилотники просто не смогут пройти», - объяснял депутат.
Ранее российские следователи заочно обвинили начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова в совершении преступлений по четырем статьям УК РФ — 205.4 («Создание террористического сообщества»), 205 («Теракт»), 222 и 222.1 («Незаконный оборот огнестрельного оружия и взрывчатых веществ»).
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