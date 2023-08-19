Поставили на «повтор». Украина в очередной раз призналась в подготовке атак на Крымский мост

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк уже заявлял, что теракт на Крымском мосту в 2022 году является результатом украинской «спецоперации», сообщает «РБК-Украина».

«Много разных специальных операций. Про часть из них мы сможем говорить после победы, про отдельные из них мы вообще не будем говорить… Это одна из наших реализаций, а именно: разрушение Крымского моста 8 октября прошлого года», — заявил Малюк.



Очередная история с атакой на Крымский мост произошла в субботу, 12 августа. По данным российской стороны, Украина пыталась атаковать его ракетами С-200, переделанными в ударный вариант, при этом обе ракеты сбила ПВО, движение транспорта по мосту продолжается, о пострадавших также не сообщалось.



Служба безопасности Украины передала телеканалу CNN видеозапись атаки на Крымский мост в июле текущего года.