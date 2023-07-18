«Авиация и стальные сети»: Депутат Спиридонов перечислил способы защиты Крымского моста
В районе Крымского моста должны постоянно курсировать сторожевые корабли со средствами борьбы против морских целей, отметил в эфире НСН Александр Спиридонов.
Необходима эшелонированная система обороны, чтобы защитить Крымский мост от атак, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов в пресс-центре НСН.
«Чтобы уберечься от подобных терактов, должна быть эшелонированная система обороны. Если имеем в виду морские средства нападения, то у нас должны быть установлены гидрофоны, сонары, которые позволят определять беспилотники и на поверхности, и в толще воды. У нас в этом районе должны постоянно курсировать сторожевые корабли со средствами борьбы против морских целей. У нас должна работать морская авиация, которая обнаруживает аппараты и на воде, и под водой. Кроме того, должны устанавливаться специальные противодиверсионные стальные сети, через которые беспилотники просто не смогут пройти. Средства борьбы есть, в каком виде они у нас были применены – это закрытая информация, и разглашать ее не надо… Но, значит, где-то были просветы в этой линии обороны, которые иностранная разведка вскрыла», - сказал Спиридонов.
Ранее, 17 июля, Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Крымский мост минувшей ночью атаковали украинские надводные беспилотники. Автомобильная часть моста получила повреждения. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате теракта погибли два жителя региона: мужчина и женщина, их дочь была ранена, сообщает «Радиоточка НСН».
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