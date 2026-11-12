В этом году за три миллиона рублей можно организовать только «бомж-пати», так как цены на все, включая гонорары звезд, выросли, заявил основатель платформы TopHit Игорь Краев в пресс-центре НСН.

«Если говорим о современных звездах, например, Мари Краймбрери, Zivert, Билан и так далее, спрос есть, становится все дороже. Становится сложнее букинг артистов, но больших изменений в этом году нет. Если кто-то хочет организовать корпоратив, и у него есть 2,5-3 миллиона рублей, то по меркам индустрии на эти деньги можно организовать так называемую бомж-пати. Если говорить о более приличных мероприятиях, цены начинаются от 10-15 миллионов, совсем «крепкие» мероприятия проходят по ценникам 20-30 миллионов и выше. Бывают корпоративы и за 40 миллионов», - рассказал он.

Предновогодний период традиционно становится самым прибыльным временем для артистов. По оценкам представителей шоу-бизнеса, гонорары отдельных исполнителей за одно выступление в новогоднюю ночь могут достигать 15–20 миллионов рублей. При этом стоимость зависит от популярности артиста, продолжительности выступления, даты и условий организации мероприятия.

