Эксперт объяснил видео CNN атаки Крымского моста

По его словам, движение морского аппарата снял другой беспилотник. Эксперт считает, что CNN обнародовал видео атаки, так как на Западе пытаются поменять повестку, состоящую из неудач украинский армии на фронте, чтобы компенсировать это.

«Надо, чтоб мир содрогнулся от восторга украинских побед», — заявил обозреватель. Он указал, что надводные беспилотники с бомбами могли запустить и руководить их движением с торговых судов в Черном море в нейтральных водах.

На опубликованных CNN кадрах показан экран пилота перед тем, как дрон Sea Baby доставил взрывчатку к одной из опор Крымского моста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

