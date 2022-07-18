«Сколько выдержат?» Россия и Украина грозят наращиванием боевых действий

Он сравнил ситуацию на Украине с той, которая сложилась в конце Корейской войны. По мнению экс-командующего, спецоперация также приведет к милитаризованной зоне между сторонами, «продолжающейся враждебности» и своего рода замороженному конфликту.

Тем временем министр обороны Украины Алексей Резников 10 июля заявлял, что президент страны Владимир Зеленский приказал ВСУ отвоевать южные прибрежные территории, которые сейчас находятся под контролем российской армии. По словам Резникова, для этого ВСУ собирают «миллионные боевые силы», оснащенные западным оружием.

«Мы понимаем, что политически это очень необходимо для нашей страны. Президент поручил верховному военному главнокомандующему разработать план», — говорил он в интервью The Times.