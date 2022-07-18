«Сколько выдержат?» Россия и Украина грозят наращиванием боевых действий
Зеленский приказал «отвоевать» юг страны, Шойгу поручил активизироваться по всем направлениям, а на Западе уже считают дни до завершения спецоперации.
Бывший командующий объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что спецоперация на Украине завершится перемирием через четыре-шесть месяцев.
«Ни одна из сторон не сможет выдержать намного больше этого», — приводит слова Ставридиса издание Business Insider.
Он сравнил ситуацию на Украине с той, которая сложилась в конце Корейской войны. По мнению экс-командующего, спецоперация также приведет к милитаризованной зоне между сторонами, «продолжающейся враждебности» и своего рода замороженному конфликту.
Тем временем министр обороны Украины Алексей Резников 10 июля заявлял, что президент страны Владимир Зеленский приказал ВСУ отвоевать южные прибрежные территории, которые сейчас находятся под контролем российской армии. По словам Резникова, для этого ВСУ собирают «миллионные боевые силы», оснащенные западным оружием.
«Мы понимаем, что политически это очень необходимо для нашей страны. Президент поручил верховному военному главнокомандующему разработать план», — говорил он в интервью The Times.
Как отмечал военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», задача по «отвоевыванию» юга Украины может занять «сколько угодно времени».
«Активности ожидать стоит, но задача российской армии сделать так, чтобы у них этого не получилось. Организация плана по "отвоевыванию" юга Украины может занять сколько угодно времени. Возможно, они уже стоят на позициях. Возможно, что это будет дело нескольких ближайших недель или месяцев», - говорил он.
При этом бывший глава украинской Службы внешней разведки (СВР), генерал армии Николай Маломуж 18 июля сообщал, что Россия ожидает переговоров с Украиной на своих условиях. Он указывал, что в противном случае боевые действия станут еще интенсивнее.
По утверждениям Маломужа, Москва якобы выдвинула Киеву ультиматум, по которому требует признания Донецкой и Луганской народных республик, их перехода под контроль своей армии, а также демилитаризации и гарантий невступления Украины в НАТО, в противном случае якобы обещая усилить давление на Харьков и южные регионы. Стоит отметить, что положения так называемого ультиматума были частью повестки переговоров между Москвой и Киевом, которые проходили 29 марта в Стамбуле.
Между тем украинские военные продолжают обстреливать южные регионы России. Так, губернатор Брянской области Александр Богомаз 17 июля сообщил об обстреле села Зерново Суземского района. По его словам, в результате артиллерийского обстрела было выпущено 29 снарядов. Также со стороны ВСУ продолжаются обстрелы Курской и Белгородской областей.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на днях дал распоряжение нарастить действия армии по всем направлениям, чтобы исключить возможность обстрела российских мирных городов.
На фоне непрекращающихся обстрелов с двух сторон, обстановка в подконтрольных российской армии городах Украины несколько иная. Так, власти Запорожской ской области во всю готовятся провести референдум по вхождению в состав России. Как заявлял член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов, референдум пройдет в этом году, а подготовка к нему займет несколько месяцев.
«Только в единой общерусской семье мы сможем реализовать свой потенциал в полном объеме: и человеческий, и производственный, и промышленный, и природный. Россия – это страна возможностей», — указывал Рогов.
Тем временем Киев продолжает рассуждать о возможности ударить по Крымскому мосту. Так, советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович 16 июля заявил, что Киев может атаковать Крымский мост, «как только появится первая техническая возможность».
«Как только появится первая техническая возможность, он [мост] тут же станет этим объектом [который можно атаковать]. Если есть ограничения от партнеров, потому что они видят общую картину, не бить по территории Российской Федерации — значит, не будем бить», — говорил Арестович в эфире YouTube-канала «Фейгин Live» (Марк Фейгин признан иностранным агентом в РФ).
Власти России неоднократно заявляли, что ответ Украине на обстрелы российских городов непременно последует, обещая удары по центрам принятия решений.
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