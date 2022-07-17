«Спусковой крючок». В России пообещали сокрушительный ответ Украине в случае атаки на Крымский мост
В России убеждены в невозможности атаки Киева на Крымский мост, но пообещали сокрушить украинские центры принятия решений
Угрозы Киева предпринять атаки Крыма или Крымского моста не оставляют России выбора кроме демилитаризации всей Украины, считает глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Бывший глава расформированной спецслужбы Израиля «Натив» Яков Кедми расценил угрозы Киева нанести ракетный удар по Крымскому мосту как террористические заявления. По его мнению, если бы Россия сделала подобные заявления, Запад поднял бы «вселенский вой».
«Вы себе представляете вселенский вой, которые поднялся бы, если бы министр Шойгу или генерал Конашенков заявили, что собираются заложить в Верховной Раде ядерный фугас, чтоб наверняка весь правительственный квартал нацистской Украины снесло? Ведь это теракт… Точно такой же, как уничтожение Крымского моста», — сказал Кедми Правде.ru.
По мнению сенатора от полуострова Ольги Ковитиди, угроза Крымскому мосту со стороны Украины отсутствует. Сооружение защищают российские противоракетные комплексы, заявила она РИА Новости.
«Понимаем, что имеющиеся расклады, с учетом расстояния, говорят о пространственной недосягаемости Крымского моста для противника. Периодические заявления "беспокойных" украинских соседей, нами оцениваются, фильтруются, систематизируются», - заявила политик.
«Попытка атаковать украинскими националистами Крымский мост обернется сокрушительным ударом по центрам принятия решений в Киеве, военной инфраструктуре и каналам логистики поставок оружия. За свою провокацию киевский режим получит такой ответ, что уже не сможет оправиться», - сказал РИА Новости Шеремет.
Ранее советник главы офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина может атаковать Крымский мост, «как только появится первая техническая возможность».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru