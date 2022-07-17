«Спусковой крючок». В России пообещали сокрушительный ответ Украине в случае атаки на Крымский мост

Бывший глава расформированной спецслужбы Израиля «Натив» Яков Кедми расценил угрозы Киева нанести ракетный удар по Крымскому мосту как террористические заявления. По его мнению, если бы Россия сделала подобные заявления, Запад поднял бы «вселенский вой».

«Вы себе представляете вселенский вой, которые поднялся бы, если бы министр Шойгу или генерал Конашенков заявили, что собираются заложить в Верховной Раде ядерный фугас, чтоб наверняка весь правительственный квартал нацистской Украины снесло? Ведь это теракт… Точно такой же, как уничтожение Крымского моста», — сказал Кедми Правде.ru.