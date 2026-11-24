СМИ: Британия закупила для Украины поддельную взрывчатку C-4
Великобритания закупила для Киева тонны поддельной взрывчатки C-4, которая представляла собой более дешевое вещество. Об этом пишет Financial Times.
Лондон приобрел взрывчатку у американской компании Tripwire South LLC. Отмечается, что бизнесмен из штата Пенсильвания Райан Моррис получил контракты на поставку британскому минобороны сотен тонн взрывчатого вещества. В сопроводительных документах оно значилось как более мощная версия C-4, но, по данным СМИ, продукт оказался более дешевой коммерческой взрывчаткой без следов гексогена (RDX) - основного компонента в C-4.
Собственные испытания британского военного ведомства после первой поставки не выявили RDX, министерство не сообщило об этом поставщику, посчитав взрывчатку пригодной.
Как отметили в Tripwire South, каждая партия продукции содержала RDX, она рекламировалась корректно. Компания пригрозила судебным иском Financial Times.
Ранее Британия анонсировала передачу Украине свыше 1 тысячи беспилотников большой дальности для атак вглубь территории России.
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