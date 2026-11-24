Лондон приобрел взрывчатку у американской компании Tripwire South LLC. Отмечается, что бизнесмен из штата Пенсильвания Райан Моррис получил контракты на поставку британскому минобороны сотен тонн взрывчатого вещества. В сопроводительных документах оно значилось как более мощная версия C-4, но, по данным СМИ, продукт оказался более дешевой коммерческой взрывчаткой без следов гексогена (RDX) - основного компонента в C-4.

Собственные испытания британского военного ведомства после первой поставки не выявили RDX, министерство не сообщило об этом поставщику, посчитав взрывчатку пригодной.

Как отметили в Tripwire South, каждая партия продукции содержала RDX, она рекламировалась корректно. Компания пригрозила судебным иском Financial Times.

Ранее Британия анонсировала передачу Украине свыше 1 тысячи беспилотников большой дальности для атак вглубь территории России.

