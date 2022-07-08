Зеленский: военная помощь Украине позволит завершить конфликт до конца 2022 года

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что своевременная военная помощь позволит закончить конфликт с РФ до конца текущего года. Об этом сообщает ТАСС.

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Как заявил Зеленский, важна поставка мощного вооружения, а также сопутствие удачи и Бога. По его словам, у Украины получится остановить «хотя бы военную часть этой войны».

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.

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ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
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