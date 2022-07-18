Экс-командующий НАТО в Европе спрогнозировал сроки завершения спецоперации на Украине

Конфликт России и Украины завершится через 4-6 месяцев, перейдя в замороженную фазу, считает бывший командующий объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис. Об этом пишет Business Insider.

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По мнению эксперта, противостояние двух стран ведет к подобной концу Корейской войны ситуации: «перемирию, милитаризованной зоне между двумя сторонами, продолжающейся враждебности» и замороженному конфликту, пишет Газета.ру.

«Думаю, этого стоит ждать в ближайшие 4-6 месяца. Ни одна из сторон не сможет выдержать намного больше этого», — указал Ставридис.

Спецоперация РФ по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. В Кремле отмечали, что конкретных сроков завершения военной операции нет, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОУкраинаРоссияСпецоперация
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