Экс-командующий НАТО в Европе спрогнозировал сроки завершения спецоперации на Украине
Конфликт России и Украины завершится через 4-6 месяцев, перейдя в замороженную фазу, считает бывший командующий объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис. Об этом пишет Business Insider.
По мнению эксперта, противостояние двух стран ведет к подобной концу Корейской войны ситуации: «перемирию, милитаризованной зоне между двумя сторонами, продолжающейся враждебности» и замороженному конфликту, пишет Газета.ру.
«Думаю, этого стоит ждать в ближайшие 4-6 месяца. Ни одна из сторон не сможет выдержать намного больше этого», — указал Ставридис.
Спецоперация РФ по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. В Кремле отмечали, что конкретных сроков завершения военной операции нет, напоминает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+4 664 / сут.
Умерли
382 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+2 483 / сут.
- Исследование: «ЭпиВакКорона» оказалась на 2% эффективна против поражения легких
- СМИ: Россия хочет отказаться от закупок западной техники в ЕАЭС
- Экс-командующий НАТО в Европе спрогнозировал сроки завершения спецоперации на Украине
- В Башкирии из-за пьяного водителя погибли четыре женщины
- МИД Китая исключил бездействие по ситуации на Украине
- Назван способ наказать курящих соседей
- Хакеры рассказали о россиянах, сотрудничающих с украинской военной разведкой
- СМИ: Германию ждут «суровые последствия» без «Северного потока»
- СМИ: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились
- Лавров заявил, что у Вашингтона нет доказательств о мирном характере биолабораторий на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru