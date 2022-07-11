Недели или месяцы: Миллион не кинется на «отвоевывание» Херсона

«Людей физически хватит. Другое дело, что даже толпа с автоматами – это еще не моторизованная бригада. Их надо свести, наладить им снабжение; их надо оснастить, и не только оружием; их надо сколотить в единый организм. Нагнать миллион – дело не хитрое. Думаю, что там не миллион, но сотни тысяч уже есть. Так что миллион – это скорее пожелание, но они к этому будут стремиться. Также потребуется дополнительное вооружение: чем больше – тем для них лучше. Они (ВСУ – прим. НСН) будут пытаться накапливать вооружение. Смогут ли в этом помочь их западные "партнеры" - сложно сказать. Пока поставки ограничены, и ими стараются закрыть либо какие-то узкие места, либо найти какие-то узкие места у нас и их использовать», - рассказал он.

При этом историк не исключил, что ВСУ постараются вернуть контроль над южными территориями Украины.