Недели или месяцы: Миллион не кинется на «отвоевывание» Херсона
Военный историк Евгений Норин в эфире НСН не исключил, что ВСУ в ближайшие недели или месяцы попытаются «отвоевать» Херсон, отметив при этом, что у них вряд ли это получится.
Украина будет пытаться накопить оружие и мобилизовать людей для того, чтобы «отвоевать» юг страны в ходе спецоперации, ресурсы для этого найдутся, но вряд ли это будет именно миллион человек. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил военный историк Евгений Норин.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский приказал «отбить» юг страны в ходе российской спецоперации и мобилизовать для этого до одного миллиона человек. Норин предположил, что Украина уже готовится к масштабной мобилизации.
«Людей физически хватит. Другое дело, что даже толпа с автоматами – это еще не моторизованная бригада. Их надо свести, наладить им снабжение; их надо оснастить, и не только оружием; их надо сколотить в единый организм. Нагнать миллион – дело не хитрое. Думаю, что там не миллион, но сотни тысяч уже есть. Так что миллион – это скорее пожелание, но они к этому будут стремиться. Также потребуется дополнительное вооружение: чем больше – тем для них лучше. Они (ВСУ – прим. НСН) будут пытаться накапливать вооружение. Смогут ли в этом помочь их западные "партнеры" - сложно сказать. Пока поставки ограничены, и ими стараются закрыть либо какие-то узкие места, либо найти какие-то узкие места у нас и их использовать», - рассказал он.
При этом историк не исключил, что ВСУ постараются вернуть контроль над южными территориями Украины.
«Они попытаются организовать наступление на Херсон. Получится ли? Далеко не факт. Можно заранее стать миллионером, объявить о намерении соблазнить Монику Беллуччи, но удастся ли это. Противник будет продолжать пытаться. Так что активности ожидать стоит, но задача российской армии сделать так, чтобы у них этого не получилось. Организация плана по «отвоевыванию» юга Украины может занять сколько угодно времени. Возможно, они уже стоят на позициях. Возможно, что это будет дело нескольких ближайших недель или месяцев. Но все силы на эти территории не бросят. Даже от вооруженных сил на передовой всегда находится меньшая часть, потому что нужно обеспечивать, прикрывать другие направления, осуществлять ротацию. Так что не надо думать, что миллион человек кинется на Херсон», - заключил Норин.
Ранее член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Украина понесет большие территориальные потери в ходе спецоперации, однако Соединенные Штаты дадут возможность украинским властям закончить ее лишь в случае, когда США сами начнут ослабевать.
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