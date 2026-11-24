Власти уточнили, что обрушение произошло во втором подъезде на четвертом и пятом этажах. Спасатели вывели из здания шесть человек.

«Еще 20 эвакуировались самостоятельно», — указали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что в доме в Кулунде произошел взрыв газа, было возбуждено дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, пишет Ura.ru.

