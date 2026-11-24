В Алтайском крае после взрыва газа обрушился подъезд на площади 300 «квадратов»
Обрушение подъезда на площади около 300 квадратных метров зафиксировали в пятиэтажном жилом доме в селе Кулунда Алтайского края после взрыва газа. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Власти уточнили, что обрушение произошло во втором подъезде на четвертом и пятом этажах. Спасатели вывели из здания шесть человек.
«Еще 20 эвакуировались самостоятельно», — указали в пресс-службе.
Ранее стало известно, что в доме в Кулунде произошел взрыв газа, было возбуждено дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, пишет Ura.ru.
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