В Госдуме не увидели рисков в прокатных сертификатах на зарубежное кино
Российские кинотеатры не останутся без фильмов из-за введения закона о квотах на иностранное кино, сказал НСН Александр Шолохов.
В введении квот на иностранное кино нет ничего уникального, в той или иной мере такая практика существует во всем мире, рассказал НСН первый зампред комитета Госдумы РФ по культуре, внук писателя Михаила Шолохова Александр Шолохов.
В Госдуме подготовили законопроект о квотах на иностранное кино. По данным ТАСС, прокатный сертификат для зарубежных фильмов будет стоить 5 млн рублей, анимация — 3 млн. Исключение сделают для картин из стран ЕАЭС, лауреатов утверждённых правительством фестивалей и фильмов, снятых до 1993 года. Собранные средства пойдут на «мониторинг показа фильмов». Закон установит обязательную квоту для российского кино, которую будут определять за 90 дней до начала года. Ранее заключённые договоры на показ иностранных фильмов в период квоты (около 45 дней) аннулируются. Административная ответственность за нарушение правил вводится с 1 марта 2027 года. Шолохов рассказал, что так или иначе подобная практика применяется везде.
«Это практика, которая используется абсолютно во всех странах в той или иной мере с разными процентными ставками – и в меркантильном смысле, и в смысле соотношения отечественного кино и привозного. Я считаю это нормальным. Потому что некая преференция для отечественного рынка должна быть. Особенно учитывая идеологическую составляющую кинематографе», – отметил Шолохов.
По мнению собеседника НСН, прокатчики озвученные суммы потянут.
«Безусловно. Потому что, если речь идет о фильмах с большим кассовым сбором – это смешные деньги, по сравнению с тем, что получают прокатчики», – сказал Шолохов.
Он также добавил, что с введением данной практики кинотеатры без контента не останутся.
«Я думаю, такого риска вообще не может быть, потому что это крайне прибыльный бизнес», – добавил Шолохов.
Ранее председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков рассказал НСН, как российские кинотеатры управляются без голливудских новинок и чего ждут от Никиты Михалкова.
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