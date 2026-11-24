В введении квот на иностранное кино нет ничего уникального, в той или иной мере такая практика существует во всем мире, рассказал НСН первый зампред комитета Госдумы РФ по культуре, внук писателя Михаила Шолохова Александр Шолохов.

В Госдуме подготовили законопроект о квотах на иностранное кино. По данным ТАСС, прокатный сертификат для зарубежных фильмов будет стоить 5 млн рублей, анимация — 3 млн. Исключение сделают для картин из стран ЕАЭС, лауреатов утверждённых правительством фестивалей и фильмов, снятых до 1993 года. Собранные средства пойдут на «мониторинг показа фильмов». Закон установит обязательную квоту для российского кино, которую будут определять за 90 дней до начала года. Ранее заключённые договоры на показ иностранных фильмов в период квоты (около 45 дней) аннулируются. Административная ответственность за нарушение правил вводится с 1 марта 2027 года. Шолохов рассказал, что так или иначе подобная практика применяется везде.