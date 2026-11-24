Андрей Чибис выстроил успешные отношения с бизнесом и добавил жителям оптимизма, поэтому его задержание оказалось неожиданностью, рассказал НСН политолог Евгений Минченко.



Губернатор Мурманской области Андрей Чибис задержан в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве и особо крупном хищении, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, уголовное дело расследуется в отношении группы лиц, которым инкриминируется хищение бюджетных средств на сумму свыше 1 млрд рублей, а также незаконные валютные операции. Минченко удивила такая информация.