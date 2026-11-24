«Придраться было не к чему»: Почему губернатор Чибис попал под подозрение МВД
Главу Мурманской области на федеральном уровне оценивали с позитивом, заявил НСН Евгений Минченко.
Андрей Чибис выстроил успешные отношения с бизнесом и добавил жителям оптимизма, поэтому его задержание оказалось неожиданностью, рассказал НСН политолог Евгений Минченко.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис задержан в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве и особо крупном хищении, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, уголовное дело расследуется в отношении группы лиц, которым инкриминируется хищение бюджетных средств на сумму свыше 1 млрд рублей, а также незаконные валютные операции. Минченко удивила такая информация.
«Он был в числе губернаторов, к которым относились скорее позитивно. Чибис много сделал с точки зрения изменения самоидентификации жителей региона и повысил уровень оптимизма. Он выстроил отношения с основными бизнес-группами, присутствующими в регионе. По рейтинговым показателям у него все было неплохо —придраться было особо не к чему. Есть три варианта причин таких событий. Во-первых, есть плановая работа правоохранительных органов: у них появилась информация, они ее расследуют, никакой политики нет. Во-вторых, это какое-то внутриэлитное противостояние и выяснение отношений между различными группами. Сценарий третий, грубо говоря, история какая-то личная — у кого-то есть обида, и вот он пошел и дал показания. А что там на самом деле, нам судить достаточно сложно. Материалы следственного дела мы с вами не читали, в детали не погружены. Тут меня несколько удивило то, что обычно по губернаторам работает Следственный комитет при оперативном сопровождении ФСБ, а здесь такое громкое дело ведет следственный департамент МВД», — указал он.
Задержание Чибиса стало первым задержанием губернаторов в России с 2021 года.
Ранее Минченко в эфире НСН оценил будущее главы Карелии Артура Парфенчикова после отставки.
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