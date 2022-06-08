Референдум о вхождении Запорожской области в состав России проведут в текущем году

«Подготовка займет несколько месяцев. Формулировка вопросов предстоящего референдума будет представлена в ближайшее время. Подавляющее число жителей нашей области хотят побыстрее вернуться в родную гавань и стать частью большой России», — подчеркнул Рогов.

Член ВГА отметил, что чем раньше состоится референдум, тем быстрее наладится жизнь в регионе. Рогов уверен, что Запорожская область сможет в полном объеме реализовать свой потенциал «только в единой общерусской семье».

Ранее глава военно-гражданской администрации (ВГА) Мелитополя Галина Данильченко сообщила о начале подготовки города к референдуму о вхождении в состав РФ, напоминает Ura.ru. Градоначальница подчеркнула, что будущее Мелитополя связано с Россией, пишет РИА ФАН.

