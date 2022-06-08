Референдум о вхождении Запорожской области в состав России проведут в текущем году

Референдум по вхождению в состав России пройдет в Запорожской области в текущем году. Об этом заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

По словам чиновника, решение о начале подготовки к референдуму уже принято.

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«Подготовка займет несколько месяцев. Формулировка вопросов предстоящего референдума будет представлена в ближайшее время. Подавляющее число жителей нашей области хотят побыстрее вернуться в родную гавань и стать частью большой России», — подчеркнул Рогов.

Член ВГА отметил, что чем раньше состоится референдум, тем быстрее наладится жизнь в регионе. Рогов уверен, что Запорожская область сможет в полном объеме реализовать свой потенциал «только в единой общерусской семье».

Ранее глава военно-гражданской администрации (ВГА) Мелитополя Галина Данильченко сообщила о начале подготовки города к референдуму о вхождении в состав РФ, напоминает Ura.ru. Градоначальница подчеркнула, что будущее Мелитополя связано с Россией, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: flickr.com
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