Референдум о вхождении Запорожской области в состав России проведут в текущем году
Референдум по вхождению в состав России пройдет в Запорожской области в текущем году. Об этом заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
По словам чиновника, решение о начале подготовки к референдуму уже принято.
«Подготовка займет несколько месяцев. Формулировка вопросов предстоящего референдума будет представлена в ближайшее время. Подавляющее число жителей нашей области хотят побыстрее вернуться в родную гавань и стать частью большой России», — подчеркнул Рогов.
Член ВГА отметил, что чем раньше состоится референдум, тем быстрее наладится жизнь в регионе. Рогов уверен, что Запорожская область сможет в полном объеме реализовать свой потенциал «только в единой общерусской семье».
Ранее глава военно-гражданской администрации (ВГА) Мелитополя Галина Данильченко сообщила о начале подготовки города к референдуму о вхождении в состав РФ, напоминает Ura.ru. Градоначальница подчеркнула, что будущее Мелитополя связано с Россией, пишет РИА ФАН.
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