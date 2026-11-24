Политик требует, чтобы четыре страны участвовали в покрытии расходов по заимствованиям Евросоюза для Киева, отмечает RT. Этот вопрос рассмотрят на саммите европейских лидеров 26-27 ноября.

Ранее Венгрия, Словакия, Чехия, Болгария выступили против участия в механизме финансирования кредита Украине на 45 млрд евро.



