СМИ: Мерц угрожает заблокировать бюджет ЕС из-за отказа стран финансировать Киев
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц пригрозил заблокировать следующий бюджет Евросоюза на семь лет, если Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария откажутся от участия в финансировании нового кредита Украине. Об этом пишет Politico.
Политик требует, чтобы четыре страны участвовали в покрытии расходов по заимствованиям Евросоюза для Киева, отмечает RT. Этот вопрос рассмотрят на саммите европейских лидеров 26-27 ноября.
Ранее Венгрия, Словакия, Чехия, Болгария выступили против участия в механизме финансирования кредита Украине на 45 млрд евро.
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