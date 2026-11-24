Зависимость детей от телефонов — это вина родителей, которые приучат их к гаджетам, рассказал НСН психиатр, ведущий научный сотрудник Научного центра психического здоровья Анатолий Северный.

Минздраву поручено разработать методические рекомендации для педагогов и медицинских психологов по выявлению ранних признаков цифровой зависимости у несовершеннолетних. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. Северный отметил, что тут важнее влияние семьи.

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«Цифровая зависимость — это не самостоятельное расстройство, а то, что наступает в рамках других заболеваний. Такого диагноза нет в российской медицине, но стоит обратить внимание, когда пользование гаджетами нарушает естественное существование, деятельность и социализацию ребенка. Тут все во многом зависит от родителей — некоторых детей уже в полтора года сажают перед телевизором или дают в руки планшет, чтобы не приставали и не мешали заниматься своими делами. Тогда уже с трех-четырех лет может сформироваться зависимость, хотя обычно она свойственна подростковому возрасту», — подчеркнул он.

Ранее Северный назвал НСН допустимое время в день, которое дети могут проводить за телефонами.

