Суд в Волгограде ликвидировал благотворительный фонд Исинбаевой
Центральный районный суд Волгограда принял решение о ликвидации благотворительного фонда двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой и исключении данных о нем из Единого государственного реестра юридических лиц. Об этом сообщает ТАСС.
Инстанция удовлетворила иск управления Министерства юстиции по Волгоградской области. Как отметили в ведомстве, некоммерческая организация осуществляет деятельность с грубыми нарушениями российского законодательства. Фонд не представил отчетность за 2024-2026 годы, не реагировал на неоднократные предупреждения и фактически уклонился от проверочных действий.
«Ликвидировать благотворительный фонд... и исключить сведения о нем из Единого государственного реестра юридических лиц», - постановил суд.
Ранее стало известно, что с Елены Исинбаевой принудительно взыскивают задолженность по кредитам в размере 7187,06 рубля.
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