Инстанция удовлетворила иск управления Министерства юстиции по Волгоградской области. Как отметили в ведомстве, некоммерческая организация осуществляет деятельность с грубыми нарушениями российского законодательства. Фонд не представил отчетность за 2024-2026 годы, не реагировал на неоднократные предупреждения и фактически уклонился от проверочных действий.

«Ликвидировать благотворительный фонд... и исключить сведения о нем из Единого государственного реестра юридических лиц», - постановил суд.

Ранее стало известно, что с Елены Исинбаевой принудительно взыскивают задолженность по кредитам в размере 7187,06 рубля.

