Центр Донецка подвергся атаке БПЛА, под удар ВСУ попал автовокзал «Южный». Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин в своем канале на платформе «Макс».

Как отметил градоначальник, при атаке пострадали семь мирных жителей, пишет RT.

Кроме того, удару противника подверглось муниципальное предприятие «Дорожное ремонтно-строительное управление» в Ленинском районе. Из-за атаки были повреждены транспортные средства.

Ранее в Донецкой Народной Республике девять человек получили травмы при ударе БПЛА по автобусу Москва — Горловка.

