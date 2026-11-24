Семь человек пострадали при атаке БПЛА на автовокзал в Донецке
Центр Донецка подвергся атаке БПЛА, под удар ВСУ попал автовокзал «Южный». Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин в своем канале на платформе «Макс».
Как отметил градоначальник, при атаке пострадали семь мирных жителей, пишет RT.
Кроме того, удару противника подверглось муниципальное предприятие «Дорожное ремонтно-строительное управление» в Ленинском районе. Из-за атаки были повреждены транспортные средства.
Ранее в Донецкой Народной Республике девять человек получили травмы при ударе БПЛА по автобусу Москва — Горловка.
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