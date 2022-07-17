Украина угрожает атаковать Крымский мост при первой возможности
Украина может атаковать Крымский мост, «как только появится первая техническая возможность», сообщил советник главы офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович.
«Как только появится первая техническая возможность, он [мост] тут же станет этим объектом... Если есть ограничения от партнеров, потому что они видят общую картину, не бить по территории Российской Федерации — значит, не будем бить. У нас целей на территории Украины хватает. А между прочим, Крымский мост... проходит по территориальным водам Украины», — отметил политик.
Ранее американский генерал Филип Бридлав заявил, что Киев в ближайшее время может нанести сокрушительный удар по Крымскому мосту.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+4 698 / сут.
Умерли
382 тыс.+42 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+2 879 / сут.
- Украина угрожает атаковать Крымский мост при первой возможности
- В ФРГ предрекли крах газового рынка ЕС
- В Дербенте появился самый большой светомузыкальный фонтан в России
- В Приморском крае на жилые дома сошел сель
- В Саратове обрушилась стена многоквартирного дома
- Украинские войска ударили HIMARS по Алчевску
- Яков Кедми назвал срок взятия Одессы
- Орешкин: Россия намерена сделать все, чтобы не нуждаться в SWIFT
- Байден допустил оговорку в выступлении об американских солдатах на Ближнем Востоке
- Бывший глава литовского МИД расстроился из-за новых санкций против России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru