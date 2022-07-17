Украина угрожает атаковать Крымский мост при первой возможности

Украина может атаковать Крымский мост, «как только появится первая техническая возможность», сообщил советник главы офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович.

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«Как только появится первая техническая возможность, он [мост] тут же станет этим объектом... Если есть ограничения от партнеров, потому что они видят общую картину, не бить по территории Российской Федерации — значит, не будем бить. У нас целей на территории Украины хватает. А между прочим, Крымский мост... проходит по территориальным водам Украины», — отметил политик.

Ранее американский генерал Филип Бридлав заявил, что Киев в ближайшее время может нанести сокрушительный удар по Крымскому мосту.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:УкраинаКрымский Мост
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