Путин о спецоперации: Мы пока всерьез ничего не начинали

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к мирным переговорам и пока еще не начинала ничего серьезного на Украине.

«Все должны знать, что мы, по большому счету, всерьез пока еще ничего не начинали. При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров. Но те, кто отказываются, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться», - сказал Путин на встрече с руководителями думских фракций.

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Он с сожалением отметил, что Запад, судя по всему, «хочет воевать с нами до последнего украинца».

«Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Что здесь скажешь, пусть попробуют», - подчеркнул российский лидер.

Ранее член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что США продолжат помогать Украине до её «полного поражения».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаВладимир Путин
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