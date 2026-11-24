ФСБ предотвратила в Кисловодске Ставропольского края подрыв синагоги, готовившийся радикально настроенным гражданином России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей спецслужбы.

По данным ведомства, россиянин 2004 года рождения планировал преступление по указанию участников запрещенной в РФ международной террористической организации, пишет RT. Злоумышленник принял радикальную идеологию и под контролем иностранного куратора присягнул лидеру террористической структуры.

Во время подготовки к преступлению фигурант провел разведку местности, определил время наибольшего скопления людей и самостоятельно изготовил взрывное устройство. Россиянина задержали при следовании к месту планируемого преступления.

«В ходе допроса задержанный признал вину и сообщил, что после совершения теракта намеревался выехать в Сирию для участия в деятельности незаконных вооруженных формирований», - указали в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в торговом центре в Ставрополе.

