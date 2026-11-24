Вскрылись новые подробности связей с Россией известного британского рок-музыканта, участника популярной в 70-80-е годы группы Uriah Heep Кена Хенсли спустя несколько лет после его смерти.

Весной 2018 года после известного выступления на площадке «Известия Hall» Кен Хенсли заехал в столичную студию Vintage Records и с удивлением обнаружил там концертный аппарат SIMMS-WATTS, с которым в молодости покорял мировые сцены. В знак признательности к тем, кто сохранил раритет, певец оставил автограф на усилителе, рассказали свидетели тех событий, специалисты студии.

«Эти модели, выпущенные в 70-е годы, в 100 и 200 ВТ и с ярким для того времени дизайном, быстро завоевали сердца музыкантов. Усилители имели два раздельных канала с регулировкой громкости и тембра, чистое и мощное звучание. Бренд существовал около 7 лет, с 1969 по 1976 годы, поэтому выпуск той серии оказался ограниченным – всего несколько сотен аппаратов», – рассказал звукорежиссер Vintage Records Михаил Клишин.

Примечательно, что концертный усилитель не остался на Западе, а прошёл через годы гастролей, прежде чем обрел новый дом в Москве. Теперь его судьба — наглядный пример того, как музыкальная техника переживает своих создателей и владельцев, продолжая звучать для новых поколений, рассказали специалисты.

«Хотя усилитель, о котором идёт речь, безупречно работает и его всё ещё можно использовать на концертах, сейчас он скорее уникальный экспонат студии, который мы с удовольствием демонстрируем гостям. Наша студия оснащена редким и передовым цифровым оборудованием: приверженцы аналогового звучания пишут у нас живой “тёплый” звук, но большая часть музыкантов, конечно, создает треки с помощью цифровой техники, а кто-то экспериментирует с искусственным интеллектом», — сказал заместитель Генерального директора «Мультимедиа Холдинга» Игорь Богданов.

Записать трек целиком на аналоговом оборудовании, так и не переведя его в цифру, — об этом вновь мечтают многие продюсеры. И это не миф и не маркетинговый ход, напоминает эксперт: такая возможность по-прежнему сохраняется в московской студии звукозаписи.

