Украина снова обстреляла село в Брянской области

Повторился обстрел со стороны Украины брянского села Зерново, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз 17 июля.

Брянский губернатор сообщил об обстреле села Зерново

«Сегодня с территории Украины ВСУ вновь обстреляли село Зерново Суземского района. По предварительной информации, в результате артиллерийского обстрела было выпущено 29 снарядов», - уточнил глава Брянской области.

По данным губернатора, жертв и пострадавших среди мирных жителей нет, гражданские объекты не повреждены.

В настоящее время на месте работают оперативные службы.

Ранее власти Брянской области продлили до 23 июля действие высокого уровня террористической опасности, напоминает RT.

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ФОТО: Фото из соцсетей
ТЕГИ:ГубернаторУкраинаОбстрелБрянская Область
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