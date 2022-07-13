Сенатор Джабаров призвал не торопить решение задач спецоперации на Украине
Не нужно подталкивать никого к скорейшему решению задач спецоперации России на Украине, сообщил в своем Telegram-канале первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
По его словам, российские военные знают цели операции и проявляют «высочайшее военное мастерство, шаг за шагом приближают нашу победу».
Парламентарий призвал «набраться терпения» и пожелать удачи российским солдатам, офицерам и генералам.
Ранее Полянский заявил, что спецоперация России на Украине будет продолжаться, пока все поставленные цели не будут выполнены.
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