Сенатор Джабаров призвал не торопить решение задач спецоперации на Украине

По его словам, российские военные знают цели операции и проявляют «высочайшее военное мастерство, шаг за шагом приближают нашу победу».

Парламентарий призвал «набраться терпения» и пожелать удачи российским солдатам, офицерам и генералам.

Ранее Полянский заявил, что спецоперация России на Украине будет продолжаться, пока все поставленные цели не будут выполнены.

