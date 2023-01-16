«Тактический маневр»: Украина готовится оставить Артемовск

«Мы находимся в Запорожской области. Выполняем задачи по уничтожению украинских боевиков. А именно будем работать по опорным пунктам противника», — приводит РИА Новости слова командира подразделения.

Так, в воскресенье, 15 января, президент России Владимир Путин заявил о положительной динамике спецоперации на Украине и отметил, что она развивается в рамках плана Министерства обороны РФ и Генерального штаба. Он выразил надежду, что российские военные «еще не один раз порадуют» результатами боевой работы.

Таким образом, на прошлой неделе Минобороны РФ сообщило о завершении операции по взятию Соледара под контроль. Неоднократно указывалось, что город имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении. В российском военном ведомстве отмечали, что получение полного контроля над этим населенным пунктом позволит перерезать пути снабжения группировки ВСУ в Артемовске (Бахмуте), заблокировать и взять войска ВСУ в котел.