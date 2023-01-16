«Тактический маневр»: Украина готовится оставить Артемовск
Российские войска активизировались на Запорожском направлении, на фоне чего Украина ожидает контрнаступления, при этом Киев задумался об отступлении из Артемовска из-за колоссальных потерь.
Российские танкисты уничтожили в южном секторе спецоперации опорный пункт украинских военных. Об этом сообщил командир танкового подразделения Вооруженных сил России.
«Мы находимся в Запорожской области. Выполняем задачи по уничтожению украинских боевиков. А именно будем работать по опорным пунктам противника», — приводит РИА Новости слова командира подразделения.
Так, в воскресенье, 15 января, президент России Владимир Путин заявил о положительной динамике спецоперации на Украине и отметил, что она развивается в рамках плана Министерства обороны РФ и Генерального штаба. Он выразил надежду, что российские военные «еще не один раз порадуют» результатами боевой работы.
Таким образом, на прошлой неделе Минобороны РФ сообщило о завершении операции по взятию Соледара под контроль. Неоднократно указывалось, что город имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении. В российском военном ведомстве отмечали, что получение полного контроля над этим населенным пунктом позволит перерезать пути снабжения группировки ВСУ в Артемовске (Бахмуте), заблокировать и взять войска ВСУ в котел.
Как рассказал РИА Новости попавший в плен украинский мобилизованный 16 января, в Соледаре насчитывалось по меньшей мере девять американских наемников. По его данным, это были штурмовые подразделения, а вооружены они были штурмовыми винтовками производства США.
Между тем на Украине ожидают нового наступления российских войск. Глава объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин 15 января сообщил, что, по данным украинских военных, Россия может начать наступать на Запорожском направлении.
«Сейчас отмечается увеличение обстрелов в Запорожском направлении», – приводит его слова издание «Страна».
Он также сообщил, что поступают данные о подготовке российскими военными укреплений и подготовке инженерного оборудования позиций, создании минных заграждений. Сначала, по мнению Ерина, россияне рассчитывают отразить наступление украинских военных, а затем самим перейти в контрнаступление. Общая ситуация на Запорожском направлении, по оценке Ерина, остается стабильно сложной.
При этом командир одного из подразделений ВС РФ 9 января сообщал РИА Новости, что минометные расчеты Вооруженных сил России на Запорожском направлении находятся в постоянной боевой готовности для прикрытия передовых позиций. По его словам, как только появляется движение ВСУ и возникает угроза российским соединениям, сразу открывается огонь.
Тем временем появилась информация, что в украинских войсках задумались и об отступлении из Артемовска. Как сообщила газета Washington Post со ссылкой на военного ВСУ, временный вывод войск может спасти военнослужащих. В свою очередь командир разведбатальона Юрий Скала выразил уверенность, что военное руководство Украины предпримет нужные действия, если потребуется «тактический маневр».
«Я поддержу решение главнокомандующего о тактическом маневре и создании новой линии обороны, если станет ясно, что потери слишком велики», — сказал он газете.
Так, издание отмечает, что Украина сталкивается с непростыми решениями относительно того, сколько сил направить в Артемовск, поскольку в ближайшие месяцы будет вынуждена начать новое контрнаступление. Но даже организованное отступление из Артемовска будет чреватым с политической точки зрения, заключило издание WP.
Советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявлял, что у Киева уже нет сил и вооружений для удержания позиций после сдачи Соледара. По его словам, ничего хорошего для Украины на фронте сейчас нет. Соскин отметил, что после перехода Соледара под контроль России, украинским военным придется оставить и Артемовск. Также он указал, что вооружение для Украины в ближайшие месяцы не поступит, а напор со стороны России лишь усиливается.
Вместе с тем, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 11 января на фоне событий в Соледаре о необходимости усилить военную поддержку Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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