Минобороны РФ заявило об освобождении Соледара
Российские войска вечером 12 января освободили город Соледар, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что это стало возможным «благодаря постоянному огневому поражению противника авиацией, ракетными войсками и артиллерией».
Отмечается, что данный населённый пункт «имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на Донецком направлении».
«Установление полного контроля над Соледаром позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в расположенном юго-западнее городе Артёмовск, после чего заблокировать и взять в «котел» остающиеся в нём подразделения ВСУ», - подчеркнули в ведомстве.
Ранее военный эксперт Владимир Гундаров заявил, что потеря контроля над Соледаром может лишить Вооружённые силы Украины (ВСУ) снабжения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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