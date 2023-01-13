Минобороны РФ заявило об освобождении Соледара

В сообщении говорится, что это стало возможным «благодаря постоянному огневому поражению противника авиацией, ракетными войсками и артиллерией».

Отмечается, что данный населённый пункт «имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на Донецком направлении».

«Установление полного контроля над Соледаром позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в расположенном юго-западнее городе Артёмовск, после чего заблокировать и взять в «котел» остающиеся в нём подразделения ВСУ», - подчеркнули в ведомстве.

Ранее военный эксперт Владимир Гундаров заявил, что потеря контроля над Соледаром может лишить Вооружённые силы Украины (ВСУ) снабжения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

