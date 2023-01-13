Минобороны РФ заявило об освобождении Соледара

Российские войска вечером 12 января освободили город Соледар, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Киевский эксперт заявил о тупике для Зеленского после потери Соледара

В сообщении говорится, что это стало возможным «благодаря постоянному огневому поражению противника авиацией, ракетными войсками и артиллерией».

Отмечается, что данный населённый пункт «имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на Донецком направлении».

«Установление полного контроля над Соледаром позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в расположенном юго-западнее городе Артёмовск, после чего заблокировать и взять в «котел» остающиеся в нём подразделения ВСУ», - подчеркнули в ведомстве.

Ранее военный эксперт Владимир Гундаров заявил, что потеря контроля над Соледаром может лишить Вооружённые силы Украины (ВСУ) снабжения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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