Украинский пленный рассказал об американских наемниках в Соледаре

«Потом пришли эти вот наемники. Эти, которых я увидел. Американцы. Эти не по-нашему говорили», — отметил собеседник агентства.

По словам пленного, он знает польский язык и немного английский, поэтому смог отличить американцев от поляков, пишет Газета.ру.

Мужчина уточнил, что американский бойцов было девять. Как отметил военнопленный, это были штурмовые подразделения, и они были вооружены штурмовыми винтовками производства США.

Ранее российские силы взяли Соледар под свой контроль. Как отметили в Минобороны РФ, освобождение города стало возможным благодаря постоянному огню артиллерии, ударам авиации и ракетных войск. При этом в военном ведомстве подчеркнули, что штурм кварталов населенного пункта осуществляли бойцы ЧВК «Вагнер», пишет «Свободная пресса».

