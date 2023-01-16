Украинский пленный рассказал об американских наемниках в Соледаре
Попавший в плен украинский мобилизованный заявил, что в Соледаре находились по меньшей мере девять бойцов из США. Об этом сообщает РИА Новости.
«Потом пришли эти вот наемники. Эти, которых я увидел. Американцы. Эти не по-нашему говорили», — отметил собеседник агентства.
По словам пленного, он знает польский язык и немного английский, поэтому смог отличить американцев от поляков, пишет Газета.ру.
Мужчина уточнил, что американский бойцов было девять. Как отметил военнопленный, это были штурмовые подразделения, и они были вооружены штурмовыми винтовками производства США.
Ранее российские силы взяли Соледар под свой контроль. Как отметили в Минобороны РФ, освобождение города стало возможным благодаря постоянному огню артиллерии, ударам авиации и ракетных войск. При этом в военном ведомстве подчеркнули, что штурм кварталов населенного пункта осуществляли бойцы ЧВК «Вагнер», пишет «Свободная пресса».
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