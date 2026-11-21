Согласно информации издания, супруги сменили имена и получили гражданство Вануату, чтобы скрыться от уголовного преследования. Сообщалось, что пара переехала в Таиланд и жила в арендованном доме в районе Чернгталай. При этом полиция не уточнила, как именно супруги получили паспорта Вануату.

Известно, что оперативники установили за ними слежку и задержали во время посещения местного салона красоты. У пары аннулировали разрешения на пребывание в Таиланде, теперь россиян депортируют на родину. Таиландское издание «Тхаи Пост» писало, что супругов задержали по запросу Национального центрального бюро Интерпола РФ.

Полковник полиции Чаренпхонг Кхантхило, официальный представитель шестого управления Бюро иммиграционной полиции Таиланда, ответственного за южные регионы страны, рассказал журналистам, что в обнаружении подозреваемых помогла проведенная недавно консолидация полицейских баз данных и работа с населением, в том числе с арендодателями, владельцами арендных домов и квартир, в которых живут иностранцы.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что российский подросток впал в кому после ДТП на Пхукете.