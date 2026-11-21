В Совфеде усомнились в урегулировании конфликта на Украине до Нового года
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин выразил сомнения в том, что конфликт на Украине удастся урегулировать до Нового года. Об этом сенатор рассказал в беседе с «Лентой.ру».
«Если быть супероптимистами, то хотелось бы, конечно, чтобы так произошло. Но если быть большими реалистами, то возникают некоторые сомнения, что этого удастся добиться, — заявил Карасин.
Тем не менее, Карасин подчеркнул, что в любом случае необходимо продолжать двигаться в этом направлении.
Сенатор отметил, что стремление России к дипломатическому решению было наглядно продемонстрировано в ходе недавней встречи президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и лидера США Дональда Трампа на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Однако, по мнению Карасина, процесс осложняется тем, что ряд иностранных государств и политических сил пытаются навязать собственную трактовку условий урегулирования, что мешает выработке единого и справедливого подхода.
Ранее в Госдуме назвали неподходящими предложенные США идеи завершения конфликта на Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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