Сотрудники CNN стали свидетелями отступления ВСУ из Соледара

Американский телеканал CNN заявил, что его сотрудники 13 января стали свидетелями организованного отступления Вооружённых сил Украины (ВСУ) из Соледара.

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В сообщении говорится, что журналисты канала находилась примерно в 2,5 милях (4 км) от города.

«Команда, расположенная примерно в 2,5 милях от Соледара, стала свидетелем того, как в пятницу днём украинские силы переправляли войска, что, по-видимому, было организованным отступлением из города», - уточнил CNN.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска вечером 12 января освободили город Соледар, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот видео
ТЕГИ:ДНРСпецоперацияВСУ
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