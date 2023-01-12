Киевский эксперт заявил о тупике для Зеленского после потери Соледара
У Киева уже нет сил и вооружений для удержания позиций после сдачи Соледара. Такое мнение выразил советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
По его словам, ничего хорошего для Украины на фронте сейчас нет. Соскин отметил, что после перехода Соледара под контроль России, украинским военным придется оставить и Бахмут (Артемовск). Также он указал, что вооружение для Украины в ближайшие месяцы не поступит, а напор со стороны России лишь усиливается. Так, советник экс-президента подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский и его правительство загнали страну в тупик своими решениями.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что бои за Соледар связаны с «ключевым моментом» конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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