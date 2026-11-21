Татьяна Ким покинула пост гендиректора Wildberries
21 ноября 202613:08
Александр Грин
Татьяна Ким покинула пост гендиректора Wildberries. Об этом сообщает Рен-тв со ссылкой на выписку из ЕГРЮЛ.
Согласно выписке, новым гендиректором WB назначен Алексей Куликов, ранее занимавший одну из топ-менеджерских должностей в компании.
Ранее на этой неделе Евросоюз ввел санкции против Татьяны Ким, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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