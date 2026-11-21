В ведомстве добавили, что силы оперативно-тактической авиации, ударных дронов, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые для ВСУ, места производства и хранения БПЛА и безэкипажных катеров. Кроме того, удары пришлись по военным аэродромам и пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 148 районах, а также по месту совещания высокопоставленных представителей ВСУ и представителей ВПК, в том числе иностранных.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о поражении Криворожской теплоэлектростанции в Днепропетровской области на Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».