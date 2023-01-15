СМИ: В ВСУ рассматривают возможность отступления из Артемовска
В Вооруженных силах Украины (ВСУ) рассматривают возможность отступления из Бахмута (Артемовска), пишет газета The Washington Post.
«Мы потеряли много друзей, обороняя город, поэтому мы не хотим его сейчас сдавать. Но, возможно, временный вывод войск спасет некоторых наших людей», — приводит цитату неназванного украинского командующего издание.
По данным источника, его подразделение понесло «крупные потери» в Бахмуте (Артемовске).
Командующий разведывательным батальоном ВСУ Юрий Скала заявил, что военное руководство страны при необходимости может использовать отступление для «тактического маневра». Скала поддержит такое решение, если потери ВСУ в данном районе станут «слишком велики».
Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков говорил НСН, что в случае взятия Соледара и Бахмута российские военные выйдут к главной полосе обороны украинских военных.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+4 789 / сут.
Умерли
394 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+3 208 / сут.
- Минобороны РФ заявило об успехах под Артемовском
- В Непале подтвердили гибель 68 человек в авиакатастрофе
- СМИ: В ВСУ рассматривают возможность отступления из Артемовска
- Путин охарактеризовал динамику спецоперации как положительную
- Минобороны РФ подтвердило массированный удар по системе управления ВСУ
- Умер Вахтанг Кикабидзе
- Грузия решила не оказывать военную помощь Украине
- Счастливый случай? На месте авиакатастрофы в Непале обнаружили выживших пассажиров
- СМИ: Путин остается победителем в споре о членстве Швеции и Финляндии в НАТО
- В России госпитализировали 489 человек с коронавирусом за сутки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru