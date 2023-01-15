СМИ: В ВСУ рассматривают возможность отступления из Артемовска

«Мы потеряли много друзей, обороняя город, поэтому мы не хотим его сейчас сдавать. Но, возможно, временный вывод войск спасет некоторых наших людей», — приводит цитату неназванного украинского командующего издание.

По данным источника, его подразделение понесло «крупные потери» в Бахмуте (Артемовске).

Командующий разведывательным батальоном ВСУ Юрий Скала заявил, что военное руководство страны при необходимости может использовать отступление для «тактического маневра». Скала поддержит такое решение, если потери ВСУ в данном районе станут «слишком велики».

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков говорил НСН, что в случае взятия Соледара и Бахмута российские военные выйдут к главной полосе обороны украинских военных.

