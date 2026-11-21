Дрозденко: 2 БПЛА атаковали грузовое судно в Финском заливе
Два беспилотника атаковали грузовое судно в Финском заливе недалеко от границы РФ. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем «Максе».
По словам главы региона, инцидент произошел в нейтральных водах, всего в трех морских милях от государственной границы Российской Федерации.
«Произошло нападение на грузовое судно, следовавшее в Калининград, с применением двух БПЛА», - уточнил Дрозденко.
В настоящее время проводится эвакуация экипажа судна. Последствия атаки уточняются.
Ранее четыре человека погибли при атаке БПЛА ВСУ на предприятие в Самарской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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